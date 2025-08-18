Ричмонд
Число погибших из-за ЧП в Рязанской области увеличилось до 20 человек

Оперштаб озвучил последние данные по поводу ЧП в Рязанской области.

Источник: Комсомольская правда

Число погибших в результате чрезвычайного происшествия на предприятии в Шиловском районе Рязанской области выросло до 20 человек. Такие данные по состоянию на 07:00 мск 18 августа озвучил оперативный штаб региона.

«Пострадавших 134, из них 31 пациент находятся в стационарах Рязани и Москвы, 103 пациента проходят амбулаторное лечение», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что число погибших из-за ЧП на предприятии составляло 14 человек. Еще 149 человек пострадали.

Губернатор Рязанской области Павел Малков объявил 18 августа днём траура в регионе. Это решение связано с гибелью людей в результате чрезвычайного происшествия на предприятии Шиловского района.

Также власти региона пообещали выплатить компенсации семьям погибших и пострадавших.