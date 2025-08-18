Ричмонд
В Челябинске пятый этап опрессовок затянется до 24 августа

В Челябинске 105 домов остаются без горячей воды после пятого этапа опрессовок.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинске после пятого этапа массовых опрессовок остаются без горячей воды 105 многоквартирных домов в пяти районах. Отключение по графику должно было продлиться с 29 июля до 12 августа. Но она затянулось из-за аварий.

По словам вице-мэра по городскому хозяйству Александра Астахова, подачу горячей воды во все 105 домов возобновят до 24 августа.

На сентябрь в Челябинске намечена проверка Ростехнадзора по готовности к отопительному сезону. Во время совещания в мэрии глава города Алексей Лошкин поручил Александру Астахову держать на контроле подготовку к отопительному сезону.