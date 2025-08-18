Пашинян извинился за оскорбительные высказывания о духовенстве

Ранее Пашинян призвал своих сторонников Быть готовыми к возможному изгнанию Католикоса Гарегина II из резиденции в Первопрестольном Эчмиадзине. Согласно Конституции Армении, церковь и государство разделены, а представителям власти запрещено вмешиваться в дела религиозных организаций. Однако Пашинян подчеркнул, что в данном вопросе он выступает не как премьер-министр, а как прихожанин, действующий от имени верующего народа.