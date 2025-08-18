Ричмонд
+23°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пашинян извинился за оскорбительные высказывания о духовенстве

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принес извинения за опубликованный им пост с фразой «Святой отец, иди и продолжай иметь свою тетю», который появился в ответ на критику его высказываний в адрес церкви.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принес извинения за опубликованный им пост с фразой «Святой отец, иди и продолжай иметь свою тетю», который появился в ответ на критику его высказываний в адрес церкви.

— Комиссия по предупреждению коррупции РА зафиксировала в моей речи нарушение правил поведения. Несмотря на то, что я не совсем согласен с некоторыми оценками решений, прошу прощения у всех вас, — заявил он в своем личном блоге.

Ранее Пашинян призвал своих сторонников Быть готовыми к возможному изгнанию Католикоса Гарегина II из резиденции в Первопрестольном Эчмиадзине. Согласно Конституции Армении, церковь и государство разделены, а представителям власти запрещено вмешиваться в дела религиозных организаций. Однако Пашинян подчеркнул, что в данном вопросе он выступает не как премьер-министр, а как прихожанин, действующий от имени верующего народа.

25 июня в Армении сотрудники правоохранительных органов в масках задержали лидера оппозиционного движения «Священная борьба» архиепископа Баграта Галстаняна.

При этом главный редактор канала RT Маргарита Симоньян заявила, что часть граждан в Армении идет за Пашиняном, и на фоне сложившейся в республике ситуации его можно назвать «мизинцем» или «аппендицитом» антихриста.

Узнать больше по теме
Никол Пашинян: биография журналиста и оппозиционера, ставшего премьер-министром Армении
В современной политике многие видные фигуры сделали блистательную карьеру за короткое время. Среди них — Никол Пашинян, который проделал путь от журналиста и оппозиционера до главы правительства. Рассказываем, что это за человек и как он относится к России.
Читать дальше