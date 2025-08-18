Ричмонд
Полиция напомнила о деталях официального вызова на допрос

Правоохранительные органы для официального вызова гражданина на допрос обязаны не только осуществлять телефонный контакт, но и письменно направлять повестку; отсутствие документа делает звонок потенциально мошенническим.

Правоохранительные органы для официального вызова гражданина на допрос обязаны не только осуществлять телефонный контакт, но и письменно направлять повестку; отсутствие документа делает звонок потенциально мошенническим. Об этом свидетельствуют материалы МВД, с которыми ознакомились РИА «Новости».

В документах подчеркивается, что злоумышленники могут имитировать сотрудников полиции, рассылая СМС-сообщения с приглашением на допрос, включая даже реальные адреса отделов.

Телефонный вызов без последующего получения повестки не признается официальным. Рекомендуется прервать общение, потребовав направления официального уведомления — повестки, предупреждает ведомство.

Уточнить подлинность вызова можно, обратившись напрямую в дежурную часть соответствующего подразделения полиции.

