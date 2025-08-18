За воскресенье произошло 24 пожара в Ростовской области

За минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения ликвидировали 11 техногенных пожаров, в ходе которых был спасен один человек, а также предотвратили 13 случаев загорания сухой растительности и отреагировали на два дорожно-транспортных происшествия. На выполнение задач было направлено 324 специалиста и 81 единица техники. Такой статистикой поделились в региональном МЧС.
В ведомстве предупреждают о сохранении чрезвычайной (5 класс) и высокой (4 класс) пожароопасности на большей части территории области, особенно в южных районах и Приазовье. МЧС призывает жителей соблюдать особую осторожность с огнем и воздержаться от разведения костров в опасных зонах.
Подпишись на нас в Telegram!
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.
Спасли в день рождения: В Таганроге москвич во время праздника залез в трубу и чуть не погиб.
В Таганроге спасли парня, который залез в трубу и не смог выбраться сам (подробнее).