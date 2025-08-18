Рыбаки на Сахалине поймали агрессивную акулу

Агрессивная акула попала в сети рыбаков на Сахалине, передает Telegram-канал Amur Mash.
На опубликованных каналом кадрах запечатлена лежащая на берегу акула с привязанной к хвосту веревкой. Рыбаки находятся рядом с ней.
Поясняется, что акул к берегам Сахалина притягивает необычайно теплая вода. Хищники отбирают у рыбаков улов и все чаще попадают к ним в сети.
Ранее океанолог Анатолий Таврический объяснил появление белых акул у берегов Сахалина.
