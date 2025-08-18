Ричмонд
Рыбаки на Сахалине поймали агрессивную акулу

Акула угодила в сети рыбаков у берегов Сахалина.

Источник: Аргументы и факты

Агрессивная акула попала в сети рыбаков на Сахалине, передает Telegram-канал Amur Mash.

На опубликованных каналом кадрах запечатлена лежащая на берегу акула с привязанной к хвосту веревкой. Рыбаки находятся рядом с ней.

Поясняется, что акул к берегам Сахалина притягивает необычайно теплая вода. Хищники отбирают у рыбаков улов и все чаще попадают к ним в сети.

Ранее океанолог Анатолий Таврический объяснил появление белых акул у берегов Сахалина.

В США рыбак случайно поймал на удочку 300-килограммовую акулу.