Погода в Приморье продолжит радовать отдыхающих хабаровчан

В основном до конца августа воздух будет прогреваться до +26…+28 градусов, до отметки +30 показатели практически не будут доходить. Что касается температуры воды, то в районе Владивостока она сейчас около 26,5 градусов. В Хасанском районе в предстоящие дни прогнозируется 22−24 градуса, а в районе Находки вода будет на несколько градусов холоднее.