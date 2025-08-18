Погода в Приморье продолжит радовать отдыхающих хабаровчан

В соседнем Приморском крае постепенно наступает «бархатный сезон». Начальник Приморского УГМС Борис Кубай рассказал информационному агентству «Хабаровский край сегодня» о том, каким он будет в этом году.
— Нынешний летний сезон выдался аномально жаркий. Температура воздуха была выше нормы, в отдельные дни фиксировалось превышение на 7−8 градусов. И температура воды была соответствующей — доходила до 29 градусов, — отмечает собеседник. — Оставшиеся летние дни погода по большей части продолжит радовать, даже несмотря на осадки.
В целом погода ожидается неустойчивой. Например, уже 19 и 20 августа Приморье окажется во фронтальной зоне, пройдут дожди с грозами. Затем небо прояснится, но ненадолго — 22 августа ожидается выход циклона, который вновь принесет осадки.
— На северо-восточном побережье больше вероятности интенсивных дождей, чем на юге края. Осадки ожидаем через каждые 1−2 дня, а в перерывах между фронтами будет солнечно и довольно тепло — температура прогнозируется выше нормы. На юге региона показатели будут выше привычных на 2−4 градуса, а на севере — несколько ближе к норме.
В основном до конца августа воздух будет прогреваться до +26…+28 градусов, до отметки +30 показатели практически не будут доходить. Что касается температуры воды, то в районе Владивостока она сейчас около 26,5 градусов. В Хасанском районе в предстоящие дни прогнозируется 22−24 градуса, а в районе Находки вода будет на несколько градусов холоднее.
— В сентябре температурная аномалия будет уменьшаться, но при этом ожидаем, что месяц будет на 1−2 градуса теплее обычного. Кстати, надеемся и на то, что в этом году обойдется без тайфунов. Такое происходит нечасто — раз в 8−10 лет, — подытожил Борис Кубай.