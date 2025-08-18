Ричмонд
Трамп отчитал СМИ за публикации о поражении из-за саммита на Аляске

Трамп отреагировал на слова сенатора из Коннектикута о том, что «Путин получил все, что хотел».

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп назвал фейком новости о «крупном поражении» при организации саммита с российским коллегой Владимиром Путиным на американской территории.

«Фейковые новости уже три дня твердят, что я потерпел крупное поражение, позволив президенту России Владимиру Путину провести крупный саммит в Соединенных Штатах», — отметил он в Truth Social.

По его словам, если бы встреча с российским лидером прошла в другом месте, то контролируемые демократами СМИ также назвали бы этот выбор ужасным.

Трамп также резко отреагировал на заявление сенатора из Коннектикута Криса Мерфи о том, что российский президент «получил все, что хотел».

«Мерфи — легковес, который думает, что это сделало российского президента хорошим в глазах американцев. На самом деле это было очень сложно для президента Путина», — написал американский лидер, не уточнив, что именно оказалось сложным.

Напомним Трамп обвинил американские СМИ в искажении итогов переговоров с российским лидером. Глава Белого дома заявил, что журналисты в США намеренно искажают факты, касающиеся саммита в Анкоридже. По его словам, встреча носила конструктивный характер.

