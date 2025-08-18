Генпрокуратура РФ внесла немецкую организацию «Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft e.V.»* в список нежелательных. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Согласно заявлению Генпрокуратуры, организация, заявляющая о поддержке жертв нацизма времён Великой Отечественной войны, поддерживает киевских сторонников гитлеровской идеологии и создала для их целей специальный бюджет солидарности.
В ведомстве также отметили, что представители EVZ* способствуют эскалации военного конфликта, подрывают территориальную целостность России, разжигают русофобию и продвигают дискриминацию жертв действий украинских карателей.
Ранее сообщалось, что Минюст РФ внес в список иностранных и международных НПО, деятельность которых признана нежелательной в России, «Евразийскую ассоциацию снижения вреда»* и «Европейский инициативный центр устойчивости»*.
* организация, признанная нежелательной на территории России.