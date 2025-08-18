Ричмонд
В Екатеринбурге открыли квартал для занятия боксом и экстремальным спортом

Целый квартал для занятия единоборствами и экстремальными видами спорта открылся в Екатеринбурге аккурат в его очередной день рождения, который горожане и гости отмечали в минувшие выходные.

Точка притяжения находится возле «Меги» и получила свое название в честь одноименной улицы Архангела Михаила.

Здесь помимо прочего есть большой фитнес-зал, подземный тир, экстрим-парк со скалодромом, батутами, дорожками для скейтеров и велосипедистов, корт для падела и многое другое. Часть пространства отведена для прогулок и отдыха.

Открытие квартала «Архангел Михаил» приурочили к Дню города, получился масштабный праздник с именитыми гостями и авиашоу от пилотажной группы «Русь». Была и развлекательная программа (выступления поп-звезд и комиков), и выставка автомобилей, принимавших участие в гонке Дакар, и два турнира по кикбоксингу.

«Екатеринбург — это не только щит Родины, который куется здесь. Русский создан для Победы. Все могут пытаться с нами воевать, но что на спортивных ристалищах, что на поле боя нам нет, не было и не будет равных», — сказал со сцены фестиваля Владимир Соловьев.