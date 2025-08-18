В Башкирии прокомментировали предстоящий запрет на массовые обзвоны

Запрет на массовые обзвоны без предварительного согласия абонентов — еще один шаг в защиту россиян от атак кибермошенников, отметил спикер башкирского парламента Константин Толкачев.
Абонент имеет право отказаться от получения массовых звонков, подав заявление своему оператору связи. После чего оператор обязан пресекать подобные звонки. Массовые обзвоны станут допустимы только после добровольного подтверждения клиентом своего желания получать подобные уведомления. Если звонящий не сможет доказать наличие согласия, звонок считается незаконным.
Для организации массовой рассылки звонков компания-заказчик должна заключить соответствующий договор с оператором связи.
Нарушение правил массовой рассылки делает звонки незаконными, кроме случаев, когда инициаторами выступают государственные органы, местные власти, организации и лица, перечень которых установлен правительством РФ, заключили в Курултае региона.