В Башкирии прокомментировали предстоящий запрет на массовые обзвоны

Абонент имеет право отказаться от получения массовых звонков, подав заявление своему оператору связи. После чего оператор обязан пресекать подобные звонки. Массовые обзвоны станут допустимы только после добровольного подтверждения клиентом своего желания получать подобные уведомления. Если звонящий не сможет доказать наличие согласия, звонок считается незаконным.