Названы продукты, больше всего подешевевшие в Башкирии за месяц

В Башкирии за месяц подешевели свекла, виноград и огурцы.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии в июле заметно подешевел ряд продуктов. В данных Башстата среди самых ощутимых снижений за месяц значатся:

— столовая свекла — на 25,79%, до 56,71 рубля за кг;

— виноград — 22,24%, до 246,31 рубля;

— огурцы — на 17,45% (81,96 рубля);

— картофель — на 15,86%, до 66,98 рубля;

— белокочанная капуста — на 15,24% (47,17 рубля).

Также заметно подешевели морковь (-9,62%, до 64,97 рубля), бананы (-9,23%, до 131,61 рубля) и куриные яйца (-9,15%, до 56,84 рубля за десяток).

