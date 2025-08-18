Мэрия Новосибирска готовится к закупке противогололёдных материалов

Необходимы: 25,5 тыс. тонн песка из отсевов дробления горных пород и 15,5 тыс. тонн технической соли.
В преддверии зимнего сезона формируем запасы антигололедных средств: запланировано приобрести 25,5 тысяч тонн песко-соляной смеси, произведенной из отсевов дробления, и 15,5 тысяч тонн технической соли.
Учитывая прошлую критику по поводу интенсивного применения реагентов, в этом году акцент смещен в сторону механизированной очистки с минимальным, адресным использованием химических составов. Крупнозернистый песок будет применяться избирательно — на участках с уклоном, пешеходных зонах и в местах, где это действительно оправдано.
В прошлом году был значительно обновлен парк дорожной техники, что позволило улучшить качество уборки и сократить потребность в реагентах. В текущем году запланирована поставка более 55 новых машин, большая часть которых поступит до наступления зимы.
Согласован четкий регламент взаимодействия с районными администрациями и дорожными службами: оперативное реагирование на снегопады, умеренное использование противогололедных материалов, усиленный контроль на потенциально опасных участках. Весной — своевременная уборка остатков, чтобы избежать образования пыли.