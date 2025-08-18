Мэрия Новосибирска готовится к закупке противогололёдных материалов

Учитывая прошлую критику по поводу интенсивного применения реагентов, в этом году акцент смещен в сторону механизированной очистки с минимальным, адресным использованием химических составов. Крупнозернистый песок будет применяться избирательно — на участках с уклоном, пешеходных зонах и в местах, где это действительно оправдано.