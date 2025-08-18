Новосибирцев приглашают на прием к следователю и меру по вопросам нарушения

Встреча пройдет в здании следственного управления на Трудовой.
20 августа 2025 года, с 15:00 до 17:00, в здании Следственного управления по адресу: г. Новосибирск, ул. Трудовая, д. 9, состоится совместный личный прием граждан руководителем Следственного управления СК РФ по Новосибирской области, генерал-лейтенантом юстиции Долгалевым Е. Г. и мэром города Новосибирска, Кудрявцевым М. Г.
На приеме будут рассматриваться вопросы, касающиеся нарушений в сфере миграционного законодательства.
Предварительная запись на прием осуществляется по телефону 8 (383) 203−57−26. Запись ведет руководитель отдела по приему граждан и документационному обеспечению Следственного управления по Новосибирской области.