Новосибирцев приглашают на прием к следователю и меру по вопросам нарушения

20 августа 2025 года, с 15:00 до 17:00, в здании Следственного управления по адресу: г. Новосибирск, ул. Трудовая, д. 9, состоится совместный личный прием граждан руководителем Следственного управления СК РФ по Новосибирской области, генерал-лейтенантом юстиции Долгалевым Е. Г. и мэром города Новосибирска, Кудрявцевым М. Г.