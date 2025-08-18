Ричмонд
Ограничения на полеты сняли в аэропорту Нижнего Новгорода

Они вводились в целях безопасности.

Источник: Комсомольская правда

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в Нижнем Новгороде. Об этом около 6:25 сообщила Росавиация в своем телеграм-канале.

Ограничения вводились ранее в целях обеспечения безопасности полетов. В период действия ограничений один самолет был перенаправлен на запасной аэродром. Как отмечают в аэропорту, все службы — экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и наземные команды — предприняли необходимые меры для обеспечения безопасности, которая остается абсолютным приоритетом.

Аналогичные временные ограничения в это же утро вводились и в аэропорту Казани. В обоих аэропортах работа уже нормализовалась, задержанные рейсы постепенно выводятся по расписанию.

Пассажирам рекомендуют уточнять актуальную информацию о своих рейсах у авиаперевозчиков.