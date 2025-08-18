Ограничения на полеты сняли в аэропорту Нижнего Новгорода

Ограничения вводились ранее в целях обеспечения безопасности полетов. В период действия ограничений один самолет был перенаправлен на запасной аэродром. Как отмечают в аэропорту, все службы — экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и наземные команды — предприняли необходимые меры для обеспечения безопасности, которая остается абсолютным приоритетом.