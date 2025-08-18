На Уссурийском бульваре в Хабаровске открылась новая площадка с воркаут-зоной

В Хабаровске на Уссурийском бульваре в районе улицы Фрунзе появился современный спортивный комплекс с универсальной площадкой и зоной для воркаута. Объект построен в рамках президентской программы «Я выбираю спорт». Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Мэр города Сергей Кравчук лично проверил новую площадку, пообщался с юными спортсменами и выслушал их мнение.
«Этот спорткомплекс удалось построить благодаря программе “Я выбираю спорт”, инициированной президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Здесь есть все для того, чтобы полноценно заниматься физической культурой. На площадке можно поиграть в футбол, баскетбол, проводить эстафеты и так далее. Также вблизи стадиона установлена большая зона воркаута, предназначенная для развития силы и ловкости. Уверен, новая площадка станет центром притяжения для жителей всех возрастов. Кроме того, она адаптирована для людей с ограниченными возможностями здоровья», — рассказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
Хабаровчанин Макар Шипицкий поблагодарил за новый спортивный объект, но обратил внимание на неудобство из-за совпадения цвета ворот с ограждением. Сергей Кравчук поручил оперативно решить этот вопрос.
В ближайшее время аналогичная площадка появится в загородном лагере «Олимп» в рамках той же программы. Новый спортивный комплекс на Уссурийском бульваре уже стал популярным местом для активного отдыха жителей всех возрастов.