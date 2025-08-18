На Уссурийском бульваре в Хабаровске открылась новая площадка с воркаут-зоной

«Этот спорткомплекс удалось построить благодаря программе “Я выбираю спорт”, инициированной президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Здесь есть все для того, чтобы полноценно заниматься физической культурой. На площадке можно поиграть в футбол, баскетбол, проводить эстафеты и так далее. Также вблизи стадиона установлена большая зона воркаута, предназначенная для развития силы и ловкости. Уверен, новая площадка станет центром притяжения для жителей всех возрастов. Кроме того, она адаптирована для людей с ограниченными возможностями здоровья», — рассказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.