В молоке из Приморья нашли белковые хлопья и жировые сгустки

По итогам выявлены отклонения по двум параметрам: консистенции и цвету. Молоко оказалось неоднородным с визуальными признаками возможной порчи — хлопья белка, жировые комки и нехарактерный светло-жёлтый оттенок. Такие изменения могут свидетельствовать о нарушениях на технологических этапах или при транспортировке и хранении.