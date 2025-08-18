Ричмонд
+23°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В молоке из Приморья нашли белковые хлопья и жировые сгустки

В текущем году это уже восьмой случай выявления нарушений органолептики в молочной продукции региона.

Источник: PrimaMedia.ru

В Приморье специалисты краевого Россельхознадзора провели исследования партии ультрапастеризованного молока, проведённые по заявке местного предприятия. Пробы были предоставлены производителем на анализ и не предназначались для реализации, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ведомства.

В ходе лабораторных испытаний, выполнявшихся в рамках установленных требований технических регламентов ТР ТС и национальных стандартов, анализ проводился по 30 показателям. В том числе — на листерии, сальмонеллы, бактерии группы кишечной палочки, определение общего уровня бактериальной обсемененности, плесневые грибы, а также по органолептическим показателям.

По итогам выявлены отклонения по двум параметрам: консистенции и цвету. Молоко оказалось неоднородным с визуальными признаками возможной порчи — хлопья белка, жировые комки и нехарактерный светло-жёлтый оттенок. Такие изменения могут свидетельствовать о нарушениях на технологических этапах или при транспортировке и хранении.

Отмечается, что всего в текущем году при проведении исследований молочной продукции Приморским филиалом ФГБУ «НЦБРСП» несоответствия по органолептическим показателям выявлялись восемь раз.

Ранее специалисты краевого Россельхознадзора обнаружили бактерии группы кишечной палочки в трёх партиях молочной продукции местного производителя. Проверке подверглись творог, простокваша и творожная масса, не предназначенные для продажи.