В молоке из Приморья нашли белковые хлопья и жировые сгустки

В Приморье специалисты краевого Россельхознадзора провели исследования партии ультрапастеризованного молока, проведённые по заявке местного предприятия. Пробы были предоставлены производителем на анализ и не предназначались для реализации, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ведомства.
В ходе лабораторных испытаний, выполнявшихся в рамках установленных требований технических регламентов ТР ТС и национальных стандартов, анализ проводился по 30 показателям. В том числе — на листерии, сальмонеллы, бактерии группы кишечной палочки, определение общего уровня бактериальной обсемененности, плесневые грибы, а также по органолептическим показателям.
По итогам выявлены отклонения по двум параметрам: консистенции и цвету. Молоко оказалось неоднородным с визуальными признаками возможной порчи — хлопья белка, жировые комки и нехарактерный светло-жёлтый оттенок. Такие изменения могут свидетельствовать о нарушениях на технологических этапах или при транспортировке и хранении.
Отмечается, что всего в текущем году при проведении исследований молочной продукции Приморским филиалом ФГБУ «НЦБРСП» несоответствия по органолептическим показателям выявлялись восемь раз.
Ранее специалисты краевого Россельхознадзора обнаружили бактерии группы кишечной палочки в трёх партиях молочной продукции местного производителя. Проверке подверглись творог, простокваша и творожная масса, не предназначенные для продажи.