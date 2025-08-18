Стали ясны причины перебоев с бензином в Приморье — виноваты не только туристы

С начала августа в Приморье наблюдается дефицит популярных марок бензина, и тенденция со временем усиливается. Если в начале месяца поступали точечные сообщения с мест — Анучино, Арсеньев, Чугуевский округ, Уссурийск, — то в последние дни проблема настигла и Владивосток. Как сообщили ИА PrimaMedia участники рынка, на ситуацию влияют три фактора.
Первый из них — сезонность и туристы. По информации одной из сетей АЗС, спрос на топливо сейчас вдвое превышает показатели прошлого года.
Второй фактор — отпуск бензина с дальневосточных заводов. Так, некоторые компании заявляют о практически пятикратном сокращении выдачи топлива.
Третий фактор — работа железной дороги. По словам участников рынка, составы с топливом долго стоят на путях, задержка их прибытия во Владивосток иногда занимает до двух недель.
Сочетание факторов привело к перебоям на приморских автозаправках.
«Когда ситуация решится, никто не готов назвать сроки», — отметили в сети АЗС.
Напомним, что вслед за водителями из других муниципалитетов Приморья, автомобилисты Владивостока тоже столкнулись с проблемой нехватки топлива. Жители сообщают об отсутствии на автозаправочных станциях востребованных марок бензина — АИ-92 и АИ-95. Корреспондент ИА PrimaMedia объехала АЗС города и оценила ситуацию. Удачной стала только пятая попытка, но цена на топливо неприятно удивила.