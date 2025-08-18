Стали ясны причины перебоев с бензином в Приморье — виноваты не только туристы

С начала августа в Приморье наблюдается дефицит популярных марок бензина, и тенденция со временем усиливается. Если в начале месяца поступали точечные сообщения с мест — Анучино, Арсеньев, Чугуевский округ, Уссурийск, — то в последние дни проблема настигла и Владивосток. Как сообщили ИА PrimaMedia участники рынка, на ситуацию влияют три фактора.