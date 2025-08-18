Россиян предупредили о неочевидных причинах учащенного сердцебиения

По словам эксперта, у пациентов с болезнями сердца учащенное сердцебиение может стать фактором, который усугубляет течение недуга, и в таких случаях оно способно снижать эффективность сердечной деятельности и ускорять развитие сердечной недостаточности. Врач добавила, что если тахикардия не вызвана сердечно-сосудистыми заболеваниями, то, как правило, в большинстве случаев медицинское вмешательство не требуется, но рекомендуется пересмотреть образ жизни, отказавшись от курения, сократив потребление кофе и исключив алкоголь.