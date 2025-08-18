Россиян предупредили о неочевидных причинах учащенного сердцебиения

Врач-кардиолог Ануш Аветисян в беседе с Life.ru рассказала, что учащенное сердцебиение далеко не всегда связано с сердечно-сосудистыми заболеваниями, и в некоторых случаях причины тахикардии могут быть не столь очевидны.
Как заметила эксперт, нормальная частота пульса колеблется в диапазоне от 60 до 90 ударов в минуту, но в условиях стресса, при эмоциональном напряжении или физической нагрузке этот показатель может временно превышать 100 ударов, что считается физиологическим ответом организма.
В числе других причин учащенного сердцебиения специалист выделила повышение температуры тела, а также она указала, что тахикардией может сопровождаться гипертонический криз, при котором резко возрастает артериальное давление. Аналогичный симптом может наблюдаться и при анемии, когда уровень гемоглобина в крови понижен, продолжила Аветисян.
Кроме того, кардиолог обратила внимание на то, что некоторые люди могут ощущать учащенное сердцебиение после обильного приема пищи, при злоупотреблении крепким кофе или энергетическими напитками, в состоянии алкогольного опьянения и при курении. Собеседница издания предупредила, что тахикардия также может быть побочным эффектом ряда медикаментов.
По словам эксперта, у пациентов с болезнями сердца учащенное сердцебиение может стать фактором, который усугубляет течение недуга, и в таких случаях оно способно снижать эффективность сердечной деятельности и ускорять развитие сердечной недостаточности. Врач добавила, что если тахикардия не вызвана сердечно-сосудистыми заболеваниями, то, как правило, в большинстве случаев медицинское вмешательство не требуется, но рекомендуется пересмотреть образ жизни, отказавшись от курения, сократив потребление кофе и исключив алкоголь.
