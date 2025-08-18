Главные новости 18 августа 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 18 августа 2025.
Трамп заявил о «большом дне» перед встречей с Зеленским
Президент США Дональд Трамп написал в соцсети, что день проведения переговоров с лидерами стран Европы и Украины станет «большим днем». Республиканец обратил внимание, что для него будет большой честью принять гостей, в число которых включены главы Украины, Германии, Британии, Франции, Италии, Финляндии, Урсула фон дер Ляйен и Марк Рютте.
Ульянов акцентировал внимание на гарантиях безопасности для РФ
Россия имеет право на гарантии безопасности так же, как и Украина. Об этом заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Дипломат уточнил, что Запад пока даже не обсуждает обеспечение безопасности РФ, сосредоточившись исключительно на гарантиях для Киева. Ульянов обратил внимание, что эта ошибка требует исправления.
В США опасаются, что санкции против КНР вызовут рост цен
Госсекретарь США Марко Рубио признал, что введение вторичных санкций в отношении Китая из-за переработки российских нефтепродуктов может привести к повышению цен во всем мире. Причина подорожания — китайскую продукцию, в том числе нефть, приобретают покупатели во многих странах. Беспокойство по поводу введения рестрикций уже выразили в ЕС.
Украина объявила о запуске в производство новой крылатой ракеты
Агентство УНИАН рассказало о старте серийного производства новой крылатой ракеты «Фламинго» на Украине. Издание опубликовало фото средства поражения с дальностью полета, превышающей три тысячи км. Производит ракеты украинская оборонная компания Fire Point. Других подробностей о «Фламинго» журналисты не сообщили.
Макрон раскрыл позицию Европы на переговорах по Украине с Трампом
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейские лидеры будут присутствовать в Белом доме на встрече Владимира Зеленского и Дональда Трампа для того, чтобы защитить интересы граждан ЕС и Великобритании. Европейцы также намерены напомнить, что мир Москвы и Киева возможен после возвращения заключенных и детей.