Главные новости 18 августа 2025 года

Россия имеет право на гарантии безопасности так же, как и Украина. Об этом заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Дипломат уточнил, что Запад пока даже не обсуждает обеспечение безопасности РФ, сосредоточившись исключительно на гарантиях для Киева. Ульянов обратил внимание, что эта ошибка требует исправления.