Ричмонд
+23°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главные новости 18 августа 2025 года

Последние новости за сегодня — 18 августа 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 18 августа 2025.

Трамп заявил о «большом дне» перед встречей с Зеленским

Источник: Reuters

Президент США Дональд Трамп написал в соцсети, что день проведения переговоров с лидерами стран Европы и Украины станет «большим днем». Республиканец обратил внимание, что для него будет большой честью принять гостей, в число которых включены главы Украины, Германии, Британии, Франции, Италии, Финляндии, Урсула фон дер Ляйен и Марк Рютте.

Ульянов акцентировал внимание на гарантиях безопасности для РФ

Россия имеет право на гарантии безопасности так же, как и Украина. Об этом заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Дипломат уточнил, что Запад пока даже не обсуждает обеспечение безопасности РФ, сосредоточившись исключительно на гарантиях для Киева. Ульянов обратил внимание, что эта ошибка требует исправления.

В США опасаются, что санкции против КНР вызовут рост цен

Госсекретарь США Марко Рубио признал, что введение вторичных санкций в отношении Китая из-за переработки российских нефтепродуктов может привести к повышению цен во всем мире. Причина подорожания — китайскую продукцию, в том числе нефть, приобретают покупатели во многих странах. Беспокойство по поводу введения рестрикций уже выразили в ЕС.

Украина объявила о запуске в производство новой крылатой ракеты

Агентство УНИАН рассказало о старте серийного производства новой крылатой ракеты «Фламинго» на Украине. Издание опубликовало фото средства поражения с дальностью полета, превышающей три тысячи км. Производит ракеты украинская оборонная компания Fire Point. Других подробностей о «Фламинго» журналисты не сообщили.

Макрон раскрыл позицию Европы на переговорах по Украине с Трампом

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейские лидеры будут присутствовать в Белом доме на встрече Владимира Зеленского и Дональда Трампа для того, чтобы защитить интересы граждан ЕС и Великобритании. Европейцы также намерены напомнить, что мир Москвы и Киева возможен после возвращения заключенных и детей.

Узнать больше по теме
Марк Рютте: биография политика и нового главы НАТО
Политика НАТО во многом зависит от генерального секретаря организации. В октябре 2024 года этот пост занял Марк Рютте: кто он, чем известен и как относится к России — рассказываем в материале.
Читать дальше