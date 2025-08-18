Comedy Club запретили в Узбекистане из-за «несоответствия нормам этикета»

Организаторы отмечают, что подобная практика в стране стала обычной. Программы артистов тщательно проверяют и требуют вносить изменения, чтобы они соответствовали моральным нормам. Так, в этом году были откорректированы шутки Щербакова, отменено выступление T-Fest’a, а в 2023 году не состоялись концерты Григория Лепса, Ирины Дубцовой, Дианы Арбениной.