Comedy Club запретили в Узбекистане из-за «несоответствия нормам этикета»

В Узбекистане запретили Comedy Club, мотивировав решение несоответствием шоу нормам этикета. Кроме того, из выступления стендап-комика Алексея Щербакова местные власти потребовали вырезать ряд шуток. Как сообщил Shot, Министерство культуры страны регулярно направляет организаторам рекомендации и ограничения для иностранных артистов.
По словам концертных продюсеров, история началась еще в 2023 году, когда в Ташкенте планировалось провести «Музыкальный Comedy Club». Формально мероприятие перенесли по техническим причинам, однако, как утверждают организаторы, Минкульт направил письмо с указанием, что демонстрация супружеских и семейных отношений в проекте противоречит национальной духовности.
Организаторы отмечают, что подобная практика в стране стала обычной. Программы артистов тщательно проверяют и требуют вносить изменения, чтобы они соответствовали моральным нормам. Так, в этом году были откорректированы шутки Щербакова, отменено выступление T-Fest’a, а в 2023 году не состоялись концерты Григория Лепса, Ирины Дубцовой, Дианы Арбениной.
По их словам, из-за запретов и корректировок доходы от мероприятий сокращаются катастрофически, передает Telegram-канал.
Ранее стендап-юморист Константин Пушкин признался в необходимости вносить изменения в свои шутки в монологах после задержания его коллеги и друга, комика Дмитрия Гаврилова.