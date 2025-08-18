В Киеве неизвестные взорвали военный пикап на Виноградаре. Об этом сообщает местное издание «Страна».
Судя по кадрам, опубликованным в Сети, ЧП произошло на переполненной автомобилями парковке у жилого дома. Детонация сработала, когда владелец авто подошёл к машине.
Территория оцеплена, на месте работает полиция.
В июне этого года, напомним, в Одесской области, расположенной на юге Украины, неизвестные подорвали автомобиль сотрудников ТЦК (военкомата). Погиб, по меньшей мере, один человек.
В прошлом году неизвестные подожгли автомобиль ВСУ в Киеве и взорвали военную машину в Полтавской области. Отмечается, что в Оболонском районе Киева подожгли автомобиль Citroen Вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным правоохранительных органов, неизвестные также взорвали автомобиль ВСУ в городе Лубны Полтавской области. Машина Mazda была припаркована возле жилого дома.