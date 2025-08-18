Ричмонд
+23°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

17-летний курсант уфимской автошколы пострадал из-за пьяного водителя

В Уфе в пьяном ДТП пострадал подросток-курсант автошколы.

Источник: Комсомольская правда

Вчера утром, 17 августа, на проспекте Дружбы Народов в Уфе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей. По данным пресс-службы городской Госавтоинспекции, 69-летний водитель Datsun ехал в сторону улицы Ахметова, не справился с управлением и врезался в остановившийся впереди Hyundai Solaris.

За рулем «Соляриса» находился не имеющий водительских прав 17-летний курсант одной из уфимских автошкол. В результате аварии молодой человек получил травмы головы, его доставили в больницу.

Медицинское освидетельствование показало, что водитель Datsun был пьян, алкотестер выявил результат 0,487 мг/л в выдыхаемом воздухе. На мужчину составили административный протокол.

— По факту ДТП начато разбирательство, — заявили в ГАИ.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.