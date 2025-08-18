17-летний курсант уфимской автошколы пострадал из-за пьяного водителя

Вчера утром, 17 августа, на проспекте Дружбы Народов в Уфе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей. По данным пресс-службы городской Госавтоинспекции, 69-летний водитель Datsun ехал в сторону улицы Ахметова, не справился с управлением и врезался в остановившийся впереди Hyundai Solaris.
За рулем «Соляриса» находился не имеющий водительских прав 17-летний курсант одной из уфимских автошкол. В результате аварии молодой человек получил травмы головы, его доставили в больницу.
Медицинское освидетельствование показало, что водитель Datsun был пьян, алкотестер выявил результат 0,487 мг/л в выдыхаемом воздухе. На мужчину составили административный протокол.
— По факту ДТП начато разбирательство, — заявили в ГАИ.
