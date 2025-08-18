Экс-начальник больницы в Кузбассе получил девять лет тюрьмы за взятки

Подозреваемый был задержан. В рамках расследования на его активы и денежные средства наложен арест на сумму свыше 24 миллионов рублей. Хотя ведомства не раскрывают личность фигуранта, информированный источник сообщил, что им является бывший работник областной больницы Павел Бойко. Представители прокуратуры уточнили, что подсудимый признал свою вину лишь частично.