В Самарской области зазвучат сирены 18 августа

В Тольятти планируют проверить комплексную систему экстренного оповещения населения. Сирены зазвучат в городе в понедельник, 18 августа, сообщают в городской администрации.
— В 12:00 в городе будут проводить тестовый запуск электросирен. С 12:30 до 13:00 будут передавать сообщение: «Внимание! Проводится проверка готовности системы оповещения населения! Просьба сохранять спокойствие!», — отметили в сообщении.
Местным жителям напоминают, если системы оповещения не сработали или сработали с замечаниями, необходимо обратиться в ЕДДС по городу Тольятти. В период проверки не стоит поддаваться панике.