Ричмонд
+23°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самарской области зазвучат сирены 18 августа

Системы экстренного оповещения проверят в Тольятти.

Источник: Комсомольская правда

В Тольятти планируют проверить комплексную систему экстренного оповещения населения. Сирены зазвучат в городе в понедельник, 18 августа, сообщают в городской администрации.

— В 12:00 в городе будут проводить тестовый запуск электросирен. С 12:30 до 13:00 будут передавать сообщение: «Внимание! Проводится проверка готовности системы оповещения населения! Просьба сохранять спокойствие!», — отметили в сообщении.

Местным жителям напоминают, если системы оповещения не сработали или сработали с замечаниями, необходимо обратиться в ЕДДС по городу Тольятти. В период проверки не стоит поддаваться панике.