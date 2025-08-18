В Тюмени самолёт с 40 пассажирами выкатился за пределы ВПП

В Тюмени самолёт Ан-24 с 40 пассажирами на борту выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы аэропорта Рощино из-за сбоя в тормозной системе, пострадавших нет. Об этом сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.
Инцидент произошёл утром 18 августа во время взлёта. «На борту находились шесть членов экипажа и 40 пассажиров, включая 13 детей. Пострадавших нет. Предварительная причина — неисправность тормозной системы самолёта», — говорится в сообщении Telegram-канала прокуратуры.
Отмечается, что следователи Тюменского отдела на транспорте Центрального МСУТ СК РФ проводят доследственную проверку, чтобы установить обстоятельства и причины происшествия. На место выехали сотрудники ведомства для выяснения возможных нарушений правил полётов.
Ранее сообщалось о случае, когда самолет прервал полет по технической причине. Воздушное судно вынуждено было вернуться на стоянку с места запуска.