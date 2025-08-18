В Тюмени самолёт с 40 пассажирами выкатился за пределы ВПП

В Тюмени самолёт Ан-24 с 40 пассажирами на борту выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы аэропорта Рощино из-за сбоя в тормозной системе, пострадавших нет. Об этом сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.