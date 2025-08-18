В Красносельском районе прошёл рейд: проверяли мигрантов и водителей

За время операции сотрудники полиции остановили 238 автомобилей и проверили документы у 368 человек, среди которых было 56 иностранцев. Двое мигрантов не смогли подтвердить законность пребывания в России и были доставлены в отдел полиции. В отношении них составили протоколы по статье 18.8 КоАП РФ. Кроме того, нарушения допустили два владельца оружия, которые перевозили его с несоблюдением установленных правил.