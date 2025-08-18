Ричмонд
Генпрокуратура признала немецкую EVZ нежелательной в России

С начала СВО в организации заняли антироссийскую позицию, отметили в ведомстве.

Источник: Аргументы и факты

Генеральная прокуратура Российской Федерации включила в список нежелательных организаций немецкую Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft e.V*. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы ведомства.

Уточняется, что ранее в Германии был создан фонд, который через партнёрские организации выплачивает компенсации тем, кто пострадал от действий нацистов во время Великой Отечественной войны.

Однако с началом специальной военной операции фонд занял политически ангажированную позицию, направленную против России. Он призывает поддерживать Украину и организует сбор средств для неё. Кроме того, руководство фонда сформировало дополнительный «бюджет солидарности», который будет направлен на нужды киевского режима.

* Организация признана нежелательной в России.