Генпрокуратура признала немецкую EVZ нежелательной в России

Однако с началом специальной военной операции фонд занял политически ангажированную позицию, направленную против России. Он призывает поддерживать Украину и организует сбор средств для неё. Кроме того, руководство фонда сформировало дополнительный «бюджет солидарности», который будет направлен на нужды киевского режима.