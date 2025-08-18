Косметический ремонт запланировали в подземном переходе у ГПНТБ в Новосибирске

Торги начнут с максимальной цены — 9,5 млн рублей. Заявки от желающих ждут до 22 августа.
Компании-победителю необходимо будет провести ремонтные работы: обновить плиты перекрытия и водоприёмные приямки, а также модернизировать систему освещения, установив 41 новый светильник с люминесцентными лампами. Стены перехода будут очищены, восстановлены защитным слоем, загрунтованы и дважды окрашены в серый цвет. Металлические элементы и тактильная плитка также подвергнутся покраске.
Изменения коснутся и входов в тоннель: подрядчик обновит облицовку стен и парапетов, заменит часть гранитных плит на ступенях и обработает их для придания противоскользящего эффекта. В проекте также запланирована реконструкция пандусов. Входные двери будут выкрашены в красный цвет с обеих сторон и оснащены доводчиками.
Все работы должны быть завершены к 1 декабря 2025 года. Этот пешеходный тоннель был построен в 1989 году по проекту института «Новосибгражданпроект». Длина сооружения составляет около 130 метров, а ширина пешеходной зоны — три метра.