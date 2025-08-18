Косметический ремонт запланировали в подземном переходе у ГПНТБ в Новосибирске

Изменения коснутся и входов в тоннель: подрядчик обновит облицовку стен и парапетов, заменит часть гранитных плит на ступенях и обработает их для придания противоскользящего эффекта. В проекте также запланирована реконструкция пандусов. Входные двери будут выкрашены в красный цвет с обеих сторон и оснащены доводчиками.