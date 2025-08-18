Ричмонд
В Ростове-на-Дону скутер столкнулся с автомобилем, есть двое пострадавших

В Ростове в воскресенье произошло ДТП с участием скутера.

Источник: Комсомольская правда

Вечером в воскресенье, 17 августа, в Ростове-на-Дону произошло дорожно-транспортное происшествие. Около 21:10 на улице Бодрой, в районе дома № 123, 47-летний водитель скутера, по предварительным данным, не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем Volkswagen. Об этом сообщили в донской Госавтоинспекции.

В результате аварии пострадали двое — водитель скутера и его 29-летний пассажир.

