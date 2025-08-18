После смерти комментатора Александра Гришина в Москве завели наследственное дело

Напомним, что спортивный мир потерял известного комментатора Александра Гришина, который скончался в возрасте 47 лет. По словам его супруги Анастасии, трагедия произошла на железнодорожной платформе во время сильного дождя. Экспертиза подтвердила, что журналист не был пьян. Прощание с «голосом фигурного катания» состоялось 7 августа в Москве. Анастасия Гришина в соцсетях оставила трогательное послание.