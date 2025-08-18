Комментатор Боярский назвал свои слова о женщинах-арбитрах неприемлемыми

Комментатор Александр Боярский признал свои высказывания о женщинах-арбитрах неприемлемыми и принес извинения Арине Становой, которая судила матч Юношеской футбольной лиги между «Родиной» и петербургским «Зенитом».
По информации пресс-службы «Родины», во время игры Боярский допустил резкие комментарии в адрес женщин, раскритиковав работу судьи, за что клуб принял решение отстранить его от работы.
— Вчера я совершил ошибку, в первую очередь хочу извиниться перед девушкой арбитром Ариной Станововой и ее коллегами по футбольному цеху. Конечно, я был не прав и в полной мере это осознаю. Мои формулировки по поводу судейства абсолютно неприемлемы в работе комментатора, — сказал Боярский.
Сам комментатор также извинился перед клубом и академией «Родина», подчеркнув, что не считает, будто женщинам не место в мужском футболе. Он отметил в своем Telegram-канале, что знаком со многими арбитрами и никогда не ставил под сомнение их профессиональные способности, добавив, что девушки, напротив, украшают спорт.
Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев резко осудил своего коллегу по цеху Боярского, который во время матча Южной футбольной лиги между командами «Родина» и «Зенит» посоветовал женщинам-судьям сидеть на кухне и рожать детей, а не работать в мужском футболе.