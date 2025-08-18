Комментатор Боярский назвал свои слова о женщинах-арбитрах неприемлемыми

Сам комментатор также извинился перед клубом и академией «Родина», подчеркнув, что не считает, будто женщинам не место в мужском футболе. Он отметил в своем Telegram-канале, что знаком со многими арбитрами и никогда не ставил под сомнение их профессиональные способности, добавив, что девушки, напротив, украшают спорт.