Опасная красота: почему казахстанки все чаще страдают от некачественной косметологии

«Я человек, который транслирует честную конкуренцию, не боюсь конкуренции, но хочу конкурировать в здоровом поле, когда мы конкурируем на равных условиях. Потому что, вы же понимаете, что эти 8 тысяч евро на один SKU, отражаются на себестоимости продукта. И когда мой продукт и равный ему в цене отличаются вдвое, я считаю это нечестной конкуренцией. Соответственно, они приходят и говорят, да, он у нас не зарегистрирован, но стоит в два раза дешевле. И, безусловно, находится клиент, который это покупает», — возмущается представитель крупного дистрибьютора косметических средств.