Дети героев СВО в Хабаровске споют со звёздами российской эстрады 3 сентября

В регионе объявлен вокальный конкурс «Голоса Победы».

Юных талантов Хабаровского края приглашают принять участие в национальном патриотическом конкурсе «Голоса Победы. Регионы», который посвящён 80-летию Победы во Второй мировой войне. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», организатором творческого состязания является АНО «Социально-культурный центр “Герой будущего времени”» при поддержке губернатора и правительства региона.

По информации пресс-службы управления образования администрации Хабаровска, финал конкурса состоится 3 сентября. В этот день десять победителей регионального этапа выступят в «Платинум арене» вместе с популярными российскими эстрадными артистами, среди которых Александр Шаганов, Алексей Поддубный (Джанго), Этери Бериашвили, Яна Вайновская и другие. Кроме того, 2 сентября участники конкурса могут пройти занятия с опытными педагогами.

Заявки на участие можно подать вплоть до 20 августа. На конкурс приглашаются дети участников специальной военной операции, военнослужащих, дети Донбасса или гуманитарной миссии в возрасте от 5 до 17 лет, проживающие на территории Хабаровского края. Лучший исполнитель представит регион на финальном гала-концерте в Москве в 2026 году. Зарегистрироваться можно по ссылке.