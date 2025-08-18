Дети героев СВО в Хабаровске споют со звёздами российской эстрады 3 сентября

Заявки на участие можно подать вплоть до 20 августа. На конкурс приглашаются дети участников специальной военной операции, военнослужащих, дети Донбасса или гуманитарной миссии в возрасте от 5 до 17 лет, проживающие на территории Хабаровского края. Лучший исполнитель представит регион на финальном гала-концерте в Москве в 2026 году. Зарегистрироваться можно по ссылке.