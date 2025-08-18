«Шесть объектов здравоохранения появятся в Москве благодаря поддержке города. Инвесторам и застройщику предоставлены земельные участки общей площадью более 7,2 гектара. Они расположены на западе, северо-западе и юго-востоке столицы. Общая площадь будущих медицинских учреждений превысит 170 тысяч квадратных метров. Эти масштабные инвестиционные проекты сегодня находятся на разных стадиях реализации», — рассказал Владимир Ефимов.