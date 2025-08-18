Более 7,2 гектара земли предоставил город для реализации шести масштабных инвестиционных проектов (МаИП) в сфере медицины. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Шесть объектов здравоохранения появятся в Москве благодаря поддержке города. Инвесторам и застройщику предоставлены земельные участки общей площадью более 7,2 гектара. Они расположены на западе, северо-западе и юго-востоке столицы. Общая площадь будущих медицинских учреждений превысит 170 тысяч квадратных метров. Эти масштабные инвестиционные проекты сегодня находятся на разных стадиях реализации», — рассказал Владимир Ефимов.
Открытие новых медицинских комплексов позволит создать дополнительные рабочие места для специалистов различных профилей, включая врачей, медсестер и административный персонал.
«Например, в Раменках построят два современных медицинских центра. Новые клиники общей площадью 91 тысяча квадратных метров будут оснащены современным оборудованием, что позволит предоставлять москвичам широкий спектр услуг. Для возведения этих объектов город выделил инвесторам более 3,4 гектара земли на Мосфильмовской и Минской улицах», — отметила Екатерина Соловьева, министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества.
На западе столицы также планируется строительство реабилитационно-медицинского центра со спортивным кластером. Для этого проекта выделено свыше 2,4 гектара земли на 9-й Чоботовской аллее.
На улице Лобачевского предоставлено почти 0,3 гектара земли для расширения медицинского центра. Новое здание площадью 9,4 тысячи квадратных метров вместе с основным корпусом образует единый амбулаторно-диагностический и госпитальный медицинский комплекс.
Еще один участок площадью более 0,5 гектара выделен на улице Хлобыстова в районе Выхино-Жулебино. Там появится подстанция скорой медицинской помощи площадью свыше 5,5 тысячи квадратных метров.
Участки для реализации масштабных инвестпроектов город предоставляет в аренду с 2016 года. Статус МаИП могут получить объекты, направленные на развитие инфраструктуры и создание рабочих мест. Предпочтение отдают новым производствам, технопаркам, спорткомплексам и социальным учреждениям.