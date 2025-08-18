Памятник в честь победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны установят в парке Муравьева-Амурского

«Приглашаю скульпторов и архитекторов стать разработчиками эскиза этого монумента. Конечно, в первую очередь хочется увидеть среди авторов проекта дальневосточников, но мы будем искренне рады идеям талантливых людей со всей России! Все подробности есть на сайте РВИО, они доступны по ссылке. Заявки принимаются до 1 сентября, а уже 30-го экспертная комиссия объявит победителей. Задумка мемориала — запечатлеть триумф проведённой советскими воинами Маньчжурской стратегической наступательной операции. При этом важным элементом памятника должен стать не только разгром Квантунской армии, но и освобождение оккупированных японцами территорий Северо-Восточного Китая и Северной Кореи», — отметил Дмитрий Демешин.