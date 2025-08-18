Омичи прощаются с Николаем Севостьяновым, погибшим в зоне СВО

Сегодня, 18 августа, в деревне Отрадное Омской области прощаются с 45-летним Николаем Севостьяновым. Церемония проходит по адресу: улица Зеленая, 7. В администрации Москаленского поселения Марьяновского района уточнили, что мужчина погиб в ходе спецоперации.