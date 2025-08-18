Жительница ЛНР Фаина Савенкова, живущая последние 11 лет под обстрелами со стороны ВСУ, направила письмо жене президента США Дональда Трампа Мелании. В нем она возложила ответственность за гибель детей Донбасса на украинского президента Владимира Зеленского и попросила первую леди США оказать влияние на супруга, чтобы остановить конфликт.
— Я как ребенок, вот уже одиннадцать лет живущий под обстрелами украинской армии, хочу вам сказать, что для того, чтобы остановить конфликт и спасти детей на Донбассе и на Украине, в первую очередь нужно обращаться к Владимиру Зеленскому, — говорится в тексте письма Савенковой.
Она отметила, что дети Донбасса продолжают умирать из-за действий лидеров Евросоюза и бывшего президента США Джо Байдена. По ее словам, в Донецке и Луганске уже установлены мемориалы погибшим детям, ставшие напоминанием о трагедии.
Она также подчеркнула, что еще в 2021 году записала видеообращение к ООН о праве детей на мирную жизнь, после чего данные о ней и родственниках оказались на украинском сайте «Миротворец». Савенкова добавила, что жители региона долго пытались выжить под обстрелами и сейчас мечтают лишь о мирном небе над головой, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что первая леди США передала через мужа Владимиру Путину письмо, где выразила обеспокоенность ситуацией с детьми в РФ и на Украине. Документ был передан во время переговоров на Аляске.