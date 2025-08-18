Ричмонд
+23°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фаина Савенкова из ЛНР отправила ответное письмо Мелании Трамп

Жительница ЛНР Фаина Савенкова, живущая последние 11 лет под обстрелами со стороны ВСУ, направила письмо жене президента США Дональда Трампа Мелании. В нем она возложила ответственность за гибель детей Донбасса на украинского президента Владимира Зеленского и попросила первую леди США оказать влияние на супруга, чтобы остановить конфликт.

Жительница ЛНР Фаина Савенкова, живущая последние 11 лет под обстрелами со стороны ВСУ, направила письмо жене президента США Дональда Трампа Мелании. В нем она возложила ответственность за гибель детей Донбасса на украинского президента Владимира Зеленского и попросила первую леди США оказать влияние на супруга, чтобы остановить конфликт.

— Я как ребенок, вот уже одиннадцать лет живущий под обстрелами украинской армии, хочу вам сказать, что для того, чтобы остановить конфликт и спасти детей на Донбассе и на Украине, в первую очередь нужно обращаться к Владимиру Зеленскому, — говорится в тексте письма Савенковой.

Она отметила, что дети Донбасса продолжают умирать из-за действий лидеров Евросоюза и бывшего президента США Джо Байдена. По ее словам, в Донецке и Луганске уже установлены мемориалы погибшим детям, ставшие напоминанием о трагедии.

Она также подчеркнула, что еще в 2021 году записала видеообращение к ООН о праве детей на мирную жизнь, после чего данные о ней и родственниках оказались на украинском сайте «Миротворец». Савенкова добавила, что жители региона долго пытались выжить под обстрелами и сейчас мечтают лишь о мирном небе над головой, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что первая леди США передала через мужа Владимиру Путину письмо, где выразила обеспокоенность ситуацией с детьми в РФ и на Украине. Документ был передан во время переговоров на Аляске.

Узнать больше по теме
Мелания Трамп: биография единственной первой леди США из коммунистической страны
Дональд Трамп во второй раз стал президентом США. И как заявила его нынешняя жена Мелания, в этот срок она собирается участвовать в политической жизни страны куда активнее. Собрали главное из биографии первой леди США.
Читать дальше