Фаина Савенкова из ЛНР отправила ответное письмо Мелании Трамп

Она также подчеркнула, что еще в 2021 году записала видеообращение к ООН о праве детей на мирную жизнь, после чего данные о ней и родственниках оказались на украинском сайте «Миротворец». Савенкова добавила, что жители региона долго пытались выжить под обстрелами и сейчас мечтают лишь о мирном небе над головой, передает РИА Новости.