Добровольцы Донбасса: Дети из ЛНР наслаждаются отдыхом в санатории Ессентуков

Благотворительный фонд «Добровольцы Донбасса» совместно с федерацией самбо Пермского края организовали поездку детей из двух детских домов ЛНР в санаторий города-курорта Ессентуки. Детям предоставлены комфортные условия проживания, полноценное питание и разнообразная культурно-развлекательная программа.
Ребята с радостью осваивают новые места, участвуют в играх и конкурсах, заводят новых друзей.
Программа пребывания включает не только оздоровительные процедуры, но и познавательные экскурсии по достопримечательностям Ессентуков и окрестностей. Дети посетят местные музеи, парки и другие интересные места, расширяя свой кругозор и получая новые впечатления.
Особое внимание уделяется психологической поддержке детей. С ребятами работают опытные психологи, помогающие им адаптироваться к новым условиям, справиться с возможными эмоциональными трудностями и наладить общение со сверстниками. Индивидуальный подход к каждому ребенку позволяет создать атмосферу доверия и взаимопонимания.
Администрация санатория и волонтеры прикладывают все усилия, чтобы сделать пребывание детей максимально комфортным и запоминающимся. Регулярно проводятся тематические вечера, спортивные соревнования и творческие мастер-классы. Дети с удовольствием принимают участие в подготовке концертов и представлений, демонстрируя свои таланты и раскрывая творческий потенциал.
Планируется, что подобные акции станут регулярными, позволяя большему количеству детей из ЛНР получить возможность оздоровления и отдыха в российских санаториях. Это важный вклад в будущее детей, позволяющий им почувствовать себя защищенными и окруженными вниманием, что особенно важно в сложившейся непростой ситуации.