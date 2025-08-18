Столичные власти начнут ставить дворовые шлагбаумы по упрощенным правилам

Нововведения, обратил внимание «Ъ», вызвали многочисленные вопросы в районных и домовых чатах. Жители, в частности, интересуются, кто и сколько должен платить за шлагбаум, на каких условиях и т. д. «Ъ» направил запрос в департамент транспорта Москвы. «В соответствии с новыми условиями, установка шлагбаума и первый год обслуживания будут бесплатными, далее плата будет взиматься только за обслуживание, — сообщили “Ъ” в АМПП.— Тарифы будут установлены и согласованы с жителями при проведении повторного общего собрания собственников. Работники “Московского паркинга” взаимодействуют с префектурами на постоянной основе и при необходимости предоставляют дополнительные разъяснения».