Столичные власти начнут ставить дворовые шлагбаумы по упрощенным правилам

В мае столичный департамент транспорта сообщил об упрощении процесса установки запирающих устройств во дворах (их ставят для освобождения парковки машин местных жителей). Раньше процедура проходила в несколько этапов. Жильцам нужно было самим провести голосование, отправить заявку и готовый проект шлагбаума в муниципалитет. Затем нужно было собрать средства на установку устройства (город софинансировал работы на 100 тыс. руб.) и только после этого монтировать его за свой счет.
В мае была введена упрощенная схема: АМПП проверяет возможность установки шлагбаума и готовит схему его размещения, а управляющая компания проводит в системе «Электронный дом» опрос собственников жилья.
Нововведения, обратил внимание «Ъ», вызвали многочисленные вопросы в районных и домовых чатах. Жители, в частности, интересуются, кто и сколько должен платить за шлагбаум, на каких условиях