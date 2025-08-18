Партию печени трески сняли с продажи в Волгограде

По данным управления межрегионального управления Россельхознадзора, на площадки трех юридических лиц поступила печень трески, производителем которых является предприятие из Владимирской области. Однако выяснилось, что производственные сертификаты у производителя были аннулированы. Таким образом, данная продукция не имеет прослеживаемости, что может привести к выпуску в оборот некачественной и опасной продукции, заявили в ведомстве.