Ричмонд
+23°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Партию печени трески сняли с продажи в Волгограде

В Волгоградской области предотвратили продажу опасных рыбных консервов.

Источник: v102

По данным управления межрегионального управления Россельхознадзора, на площадки трех юридических лиц поступила печень трески, производителем которых является предприятие из Владимирской области. Однако выяснилось, что производственные сертификаты у производителя были аннулированы. Таким образом, данная продукция не имеет прослеживаемости, что может привести к выпуску в оборот некачественной и опасной продукции, заявили в ведомстве.

В отношении юридических лиц, принявших некачественную рыбную продукцию, объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Управлением предложено принять меры по изъятию продукции из оборота.