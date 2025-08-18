Что происходит на Крымском мосту 18 августа 2025 года: пробки и задержки

Ситуация в направлении из Крыма менее напряженная. В 8:00 на выезд с полуострова ожидали своей очереди 350 транспортных средств с временем ожидания около часа. Однако и здесь наблюдается тенденция к ухудшению: еще в 6:00 в очереди со стороны Керчи находилось всего 98 автомобилей, а к 7:00 их число выросло до 347.