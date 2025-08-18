Что происходит на Крымском мосту 18 августа 2025 года: пробки и задержки

Транспортный коллапс на Крымском мосту.
Ситуация на Крымском мосту достигла критического уровня утром 18 августа 2025 года. По данным оперативного Telegram-канала, отслеживающего обстановку на транспортном переходе, к 8:00 в очереди на досмотр со стороны Тамани (материковая часть России) скопилось уже 2095 транспортных средств. Время ожидания для автомобилистов, направляющихся в Крым, превысило пять часов. Подробнее о причинах задержек и динамике роста пробок — в материале URA.RU.
Динамика роста очереди на Крымском мосту 18 августа 2025.
Анализ данных, приведенных официальным telegram-каналом Крымского моста, показывает стремительное ухудшение ситуации в течение ночи и утра 18 августа:
00:00 — 505 автомобилей (время ожидания около 2 часов)02:00 — 635 автомобилей (более 2 часов)04:00 — 993 автомобиля (около 3 часов)05:00 — 1203 автомобиля (более 3 часов)06:00 — 1403 автомобиля (около 4 часов)07:00 — 1797 автомобилей (около 4 часов)08:00 — 2095 автомобилей (более 5 часов).
Ситуация в направлении из Крыма менее напряженная. В 8:00 на выезд с полуострова ожидали своей очереди 350 транспортных средств с временем ожидания около часа. Однако и здесь наблюдается тенденция к ухудшению: еще в 6:00 в очереди со стороны Керчи находилось всего 98 автомобилей, а к 7:00 их число выросло до 347.
Причины задержек на Крымском мосту 18 августа 2025.
Главная причина масштабных очередей — повышенные меры безопасности на стратегически важном объекте. Все транспортные средства и багаж подлежат тщательной проверке на 110 пунктах досмотра, организованных с обеих сторон моста.
Ситуацию усугубляет пик туристического сезона. Август традиционно считается одним из самых загруженных месяцев для крымского направления, когда тысячи россиян стремятся провести отпуск на полуострове.
«Газета.Ru» отмечает, что среди минусов поездки на автомобиле в Крым — продолжительный путь с промежуточной ночевкой, плохие дороги и огромные пробки, которые мы наблюдаем сейчас.
Меры контроля и безопасности на Крымском мосту 18 августа 2025.
Сотрудники полиции усилили контроль над дорожной обстановкой перед Крымским мостом со стороны Тамани. Они следят за соблюдением правил дорожного движения, пресекая попытки выезда на обочину и объезда пробки.
Важно отметить, что движение на Крымский мост со стороны Тамани разрешено исключительно по федеральной автодороге А-290. Съезды к мосту из станицы Тамань закрыты техническими средствами ограничения проезда, а контроль осуществляется сотрудниками Госавтоинспекции.