В России появится новая круизная линия

Проект направлен на развитие круизного туризма.
Власти Дальнего Востока согласовали создание новой круизной линии, которая свяжет ключевые регионы — Камчатку, Сахалин и Приморье. Запуск первых рейсов намечен на лето 2026 года. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Камчатского края.
По информации на сайте, новый маршрут рассчитан на десять дней и пройдет из Владивостока в Петропавловск-Камчатский. Проект направлен на развитие круизного туризма, который, по мнению губернатора Камчатского края Владимира Солодова, обладает значительным потенциалом для экономического роста регионов. Ожидается, что запуск линии создаст новые рабочие места, увеличит оборот туристических компаний, гостиниц и предприятий общественного питания.
Регулярное морское сообщение между этими территориями было востребовано еще в советское время. Маршрут круиза включает остановки в крупнейших городах и уникальных природных локациях трех регионов. Туристы смогут познакомиться с природными красотами Камчатки, культурным наследием Сахалина и историей Приморья.
В настоящее время между регионами Дальневосточного федерального округа (ДФО) осуществляется только грузовое морское сообщение. В рамках развития круизного туризма в регионе поставлена задача по обучению и сертификации экскурсоводов, обладающих профессиональными знаниями о всех трех субъектах Дальневосточного федерального округа. Помимо этого, планируется рассмотреть вопрос о возможном продлении маршрута круизной линии до государств Азиатско-Тихоокеанского региона.