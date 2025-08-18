Часть Симферополя осталась без света из-за аварии

Кроме того, аварийное отключение произошло и в пригородном поселке Грэсовский. Там без электроснабжения остались улицы Кржижановского, Индустриальная, Яблочкова, Космическая, Попова, Грэсовская, Энергетиков; переулок Марсовый и прилегающие улицы/переулки.