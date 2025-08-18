Часть Симферополя осталась без света из-за аварии

«Аварийное отключение в городе Симферополь… Планируемое время восстановления электроснабжения — три часа», — сказано в сообщении.
Согласно информации предприятия, без света остались улицы Автомобильная, Артезианская, Барышева, Камыш-Бурунская, Краснодарская, Надинского, Октябрят, Перегонец, Сельвинского, Солдатская, Титова и Фруктовая. А также переулок Розовый, проезд Красногорский и прилегающие улицы и переулки.
Кроме того, аварийное отключение произошло и в пригородном поселке Грэсовский. Там без электроснабжения остались улицы Кржижановского, Индустриальная, Яблочкова, Космическая, Попова, Грэсовская, Энергетиков; переулок Марсовый и прилегающие улицы/переулки.
На днях массовые отключения света произошли в Симферопольском районе и Феодосии из-за плановых работ.