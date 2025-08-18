Ехала к терапевту, а попала к травматологу: пермская пенсионерка получила компенсацию за травму в автобусе

Пожилая пермячка воспользовалась общественным транспортом, чтобы добраться до терапевта, но в результате оказалась у травматолога. Женщина упала и повредила колено после того, как автобус резко двинулся на зеленый сигнал светофора.
По заключению эксперта, пострадавшей был причинен легкий вред здоровью, тем не менее, последствия травмы в силу возраста серьезно сказались на самочувствии гражданки. Из-за сильных болей в ноге она вынуждена была принимать анальгетики, передвигаться могла только с помощью трости. Пенсионерка обратилась в суд, который обязал компанию-перевозчика компенсировать ей причиненные страдания.
В отдел судебных приставов по Пермскому району ГУФССП России по Пермскому краю на исполнение поступил исполнительный документ о взыскании с юридического лица компенсации морального вреда и расходов по оплате государственной пошлины на общую сумму 78 тысяч рублей.
Руководство организации-должника было надлежащим образом уведомлено о возбуждении исполнительного производства и предупреждено о мерах принудительного характера в случае уклонения от исполнения решения суда. Во избежание штрафных санкций и ареста имущества предприятие в установленный для добровольного исполнения срок перевело всю сумму задолженности на депозитный счет подразделения ведомства. Компенсация морального вреда перечислена взыскательнице.