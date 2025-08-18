Ехала к терапевту, а попала к травматологу: пермская пенсионерка получила компенсацию за травму в автобусе

По заключению эксперта, пострадавшей был причинен легкий вред здоровью, тем не менее, последствия травмы в силу возраста серьезно сказались на самочувствии гражданки. Из-за сильных болей в ноге она вынуждена была принимать анальгетики, передвигаться могла только с помощью трости. Пенсионерка обратилась в суд, который обязал компанию-перевозчика компенсировать ей причиненные страдания.