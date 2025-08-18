Из-за дорожных работ в Уфе почти две недели будет перекрыта улица Трамвайная

До 29 августа на улице Трамвайной в Уфе будут проводиться дорожные работы. В связи с этим, как сообщает пресс-служба городской администрации, введено частичное ограничение движения транспорта.
На период работ будет перекрыта крайняя правая полоса по четной стороне улицы в районе дома № 21.
Власти города просят горожан учитывать эти ограничения при планировании поездок.
