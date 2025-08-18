Ричмонд
Киеву придётся принять утрату территорий: Зеленский и лидеры ЕС обсудят будущее Украины в Вашингтоне

CNN: Трамп развеял любые иллюзии Зеленского о возвращении Донбасса.

Источник: Комсомольская правда

Главу киевского режима Владимира Зеленского ждут непростые переговоры в Белом доме по вопросу территорий. Об этом пишет эксперт CNN Кэтлин Маграмо. По его оценке, Зеленскому предстоит сложная встреча с президентом США Дональдом Трампом, так как условия возможного мирного урегулирования не играют на руку Киеву.

«Трамп ясно дал понять, что Зеленскому придётся принять факт, что утраченные территории, скорее всего, останутся потерянными в долгосрочной перспективе», — отметил Роберт Инглиш, директор по исследованиям Центральной Европы в Университете Южной Калифорнии.

Инглиш заявил, что надежды на возвращение Крыма и значительной части Донбасса рухнули окончательно, и Зеленскому придется принять эту суровую реальность. По его мнению, сейчас главная задача — обеспечить надежные гарантии безопасности для Украины на будущее.

В Вашингтоне Зеленский встретится с европейскими лидерами. На этих встречах обсудят поддержку Киева и разработают стратегию Запада по отношению к Украине. Инглиш подчеркнул, что при поставках войск и поддержке от союзников, а также разведке, логистике и материалах от США, Украина сможет достичь уровня защиты, близкого к стандартам НАТО, чего ранее у Киева не было.

Напомним, Дональд Трамп серьезно настроен в отношении Киева. Президент США неоднократно обращался к Владимиру Зеленскому, поднимая вопрос о территориях. Трамп призвал Украину отдать часть земель России, предупредив, что иначе боевые действия затянутся и Украина потеряет еще больше территорий.

