В Омске выставили на продажу набор военного хирурга за 140 тысяч рублей

На популярной платформе «Авито» появилось необычное объявление о продаже набора военного хирурга, который может представлять интерес для коллекционеров и любителей антиквариата. На фото, предоставленном автором публикации, отчетливо видно, что набор достаточно древний и бывший в употреблении в военные годы.