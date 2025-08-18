Ричмонд
В Омске выставили на продажу набор военного хирурга за 140 тысяч рублей

Полевая сумка хирурга отнесена к категории антиквариата.

Источник: Комсомольская правда

На популярной платформе «Авито» появилось необычное объявление о продаже набора военного хирурга, который может представлять интерес для коллекционеров и любителей антиквариата. На фото, предоставленном автором публикации, отчетливо видно, что набор достаточно древний и бывший в употреблении в военные годы.

«Сумка военного хирурга.торг уместен», отметил в объявлении владелец антиквариата.

В комплект входят металлический контейнер для стерилизации бинтов, шприцы, жгуты, колбы, а также более десятка специализированных хирургических инструментов.

Продавец не раскрывает историю набора и причины его продажи. Однако высокая цена лота — 140 тысяч рублей — намекает на его возможную историческую или коллекционную ценность.

