В Котово больница и интернат останутся без воды из-за аварии

В Котово Волгоградской области произошла новая утечка на водоводе в городской черте. По данным администрации, порыв обнаружен на улице Весенняя. 18 августа с 11−00 ч. бригады МУП «Котово-Водоканал» приступят к ликвидации аварии.

В связи с проводимыми работами будет приостановлено водоснабжение поселков Опытный завод и Буровик, а также ЦРБ, ПНИ, домов на улице Тополиная и Медицинская.

Между тем, жители улицы Медицинская жаловались, что воды у них нет уже третий день подряд.