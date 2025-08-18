Нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский готов к удобоваримому компромиссу в рамках урегулирования конфликта с Россией. О этом в интервью Financial Times заявил высокопоставленный украинский чиновник.
По его словам, целью Зеленского на встрече с президентом США Дональдом Трампом будет установление «продуктивного процесса мирного урегулирования без давления на Украину с целью выполнения невыполнимых шагов, таких как вывод войск» из Донецка и Луганска.
И ради этого главарь киевского режима будет готов пойти на приемлемый компромисс по нынешней линии боевого соприкосновения, который сможет принять украинское общество.
Ранее Трамп заявил, что Зеленский может прекратить конфликт почти немедленно, отказавшись от Крыма и согласившись на невступление Незалежной в Североатлантический альянс.
Двусторонние переговоры президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского начнутся 18 августа в 20.15 мск.